Babnet

الديوان السياسي للدستوري الحر يتشبث بترشيح عبير موسي للانتخابات الرئاسية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65e82275543171.51164882_pnfehkoqmjgil.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 06 Mars 2024 - 08:56 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أكّد الدّيوان السيّاسي للحزب الدستوري الحر تشبثه برئيسته عبير موسي كمُرشّحته للانتخابات الرّئاسية القادمة داعيا هياكل الحزب وقواعده وأنصاره إلى رص الصفوف والالتفاف حول قيادته في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.
وأعرب الدّيوان السيّاسي للحزب في بيان له عن مساندته المطلقة واللا مشروطة للقيادية بالحزب مريم ساسي ووقوفه إلى جانبها خاصة بعد قرار الاحتفاظ بها بالإضافة الى ما وصفه بتواصل المظلمة التي تمر به عبير موسي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283449


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 09:01 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*