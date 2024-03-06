الديوان السياسي للدستوري الحر يتشبث بترشيح عبير موسي للانتخابات الرئاسية

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أكّد الدّيوان السيّاسي للحزب الدستوري الحر تشبثه برئيسته عبير موسي كمُرشّحته للانتخابات الرّئاسية القادمة داعيا هياكل الحزب وقواعده وأنصاره إلى رص الصفوف والالتفاف حول قيادته في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.

وأعرب الدّيوان السيّاسي للحزب في بيان له عن مساندته المطلقة واللا مشروطة للقيادية بالحزب مريم ساسي ووقوفه إلى جانبها خاصة بعد قرار الاحتفاظ بها بالإضافة الى ما وصفه بتواصل المظلمة التي تمر به عبير موسي.