وفاة تلميذة بعد أن أقدمت على الانتحار بمبيد الفئران !!

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باب نات - اذنت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس ،بفتح بحث تحقيقي أثر وفاة تلميذة بالسنة التاسعة أساسي بعد اقدامها على الانتحار من خلال شرب كمية من مبيد الفئران، كما اذنت النيابة برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة .



وفي تصريح ل"باب نات" أفاد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس فوزي درغام ان ملف القضية يعود الى شهر جانفي الفارط حيث أقدمت الهالكة وصديقتها على شرب كمية من مبيد الفئران بسبب نتائجهما المدرسية ليتم نقلهما الى المستشفى أين تم إسعاف التلميذة الأولى بسرعة بعد تبين انها شربت كمية ضئيلة من المبيد المذكور في حين ظلت الضحية بالمستشفى وقد اتضح انها شربت كمية كبيرة من مبيد الفئران لتفارق أمس الحياة وعلى ضوء ذلك اذنت النيابة برفع الجثة للتشريح الطبي كما اذنت لقاضي التحقيق بفتح بحث في الغرض .