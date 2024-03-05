فساد بالصفقات العمومية بالادارة الجهوية للتجهيز بمنوبة يحيل هؤلاء على الدائرة الجنائية

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نظرت يوم أمس الإثنين 4 مارس 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف فساد مالي واداري بالصفقات العمومية بالادارة الجهوية للتجهيز بمنوبة شملت الابحاث فيها مسؤول بالادارة المذكورة وشقيقيه اللذان كان يمكنهما من جميع الصفقات وباسعار مرتفعة على حساب بقية المنافسين وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.



وقد حضر المتهمين ،كما تبين ان متهم شملته الابحاث في ملف القضية توفى .





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وطلب محامو المتهمين مزيد التاخير لانتظار نتيجة الاختبارات حول لجنة الصفقات العمومية ولمزيد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع.



وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة أفريل المقبل لانتظار نتيجة الاختبارات...

