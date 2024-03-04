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إيقاف أحد المشرفين على أشغال وصلة ربط تطاوين بالطريق السيارة

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Publié le Lundi 04 Mars 2024 - 14:58 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أكد الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتطاوين نضال لبيض لاذاعة موزاييك ايقاف احد المشرفين على انجاز اشغال وصلة ربط تطاوين بالطريق السيارة بتهمة الخيانة المجردة وذلك على اثر مباشرة ابحاث في حقه نتيجة تفويته في كميات من مواد تعبيد الطريق (شرشور) دون وجه حق مستغلا الترخيص الممنوح لفائدته في استغلال هذه المادة لإنجاز اشغال الطريق السيارة دون غيرها.

وأضاف الناطق الرسمي بأن الأبحاث قد كشفت انه تم الترخيص له من طرف المجلس الجهوي بتطاوين لتزويد 4 مقاولين للقيام بأشغال عمومية الا ان الموقوف تولى التفويت في هذه المادة (الشرشور) لعدة أطراف أخرى من الخواص من داخل الجهة او خارجها بمقابل مالي.
موزاييك


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