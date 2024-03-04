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مبروك كورشيد: علمت بصدور منشور تفتيش في حقي من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام‎

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Publié le Lundi 04 Mars 2024 - 15:54 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أفاد رئيس حزب الراية الوطنية والوزير السابق لأملاك الدولة مبروك كرشيد بانه علم من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بصدور منشور تفتيش فى حقه من قاضي التحقيق السادس بالقطب القضائي المالي.

وأوضح في بيان نشره على صفحته الرسمية انه تم سماعه يوم 22 جوان الفارط ولمدة تواصلت إلى 13 ساعة كاملة في الشكاية التي تقدمت بها كل من منظمة “أنا يقظ” و “مرصد رقابة” ”.

...

كما أكد انه تحول يوم 29 فيفري الماضي إلى قاضي التحقيق 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس بناء على طلبه وتم اعلامه بحالته الصحية التي تستوجب الراحة بناء على تقرير طبي ومن يومها وهو يخضع إلى الراحة التامة والعلاج المتواصل إلى أن فوجئ بقرار صدور منشور تفتيش في حقه.

وقال كورشيد " انني أعلم الجميع أنني لن اتخلف عن حضور أي محاكمة وراءها الحق أو الباطل و سأمثل أمام قاض التحقيق فى أقصر الآجال، كما العادة، مرفوقا بالزملاء المحامين الشرفاء والذين أدعوهم إلى الحضور دفاعا على قيم لم و لن أتخلى عنها محاميا أو وزيرا.


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