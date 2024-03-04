الكاف: الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا بمساحة 15 هك.

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استرجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية الكاف اليوم الإثنين 04 مارس 2024 عقارا دوليا فلاحيا (مقسم متعاضد) كائن بالمنطقة السقوية بوادي السواني معتمدية الكاف الشرقية من ولاية الكاف يتمثل في أرض بيضاء محترثة تمسح 15 هك.



تم استرجاع هذا المقسم تنفيذا لحكم قضائي بحضور ممثلي الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالكاف وعدل التنفيذ وتم تسليمه لمصالح ديوان الأراضي الدولية بولاية الكاف للتعهد به وقتيا ريثما تتم إعادة توظيفه لاحقا طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

