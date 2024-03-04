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محمد علي النهدي: حاتم بالحاج غُلطْ معايا عديد المرات ورفضني للتمثيل في مسلسل شوفلي حل ‎

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Publié le Lundi 04 Mars 2024 - 11:12 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قال الممثل محمد علي النهدي ان السيناريست حاتم بالحاج أخطأ في حقه عديد المرات ومن بينها أنه رفضه للتمثيل في مسلسل شوفلي حل.
وأضاف خلال استضافته نهاية الاسبوع الماضي في برنامج فكرة سامي الفهري "انا قاعد باهت من كلامو وعلى هاكا أنا ردّيت الفعل بكلام فيه سبّة وما نعتذرش عليها على خاطر موش المرة الاولى الي يغلط معايا ومنها أخطاء لا تغتفر " حسب تصريحه.

وقد خلفت تصريحات النهدي عديد التفاعلات وعلق البعض بالقول " أحسن قرار خذاه حاتم بالحاج في حياتو" وتساءل ٱخرون ساخرين " تصوروا محمد علي النهدي في شوفلي حل!؟ ".
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