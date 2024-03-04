في جلسة حضر فيها المكلف العام بنزاعات الدولة... ملف تدليس 80 عقد عمل بمكتب التشغيل امام القضاء

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نظرت اليوم الاثنين 4 مارس 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ، في قضية تتعلّق بتدليس حوالي 80 عقد عمل بمكتب التشغيل تورّط فيها موظف بإحدى البلديات بالعاصمة وتضرّرت منها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التابعة لوزارة التشغيل.



وقد تمّ اليوم جلب المتّهم الموقوف من سجن إيقافه فيما لم يحضر متّهم آخر محال بحالة سراح وطلب محاميه التأخير لإحضار منوبه وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي وطلب “إعدام” الوثائق والشهائد العلمية” المحجوزة على ذمة البحث طالبا بدوره التأخير لتقديم تقرير مفصل حول باقي طلباته .

وإثر المفاوضة قرّرت هيئة الدائرة الاستجابة للطلب واجلت المحاكمة.



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