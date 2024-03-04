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النائب يوسف طرشون: 'الفصل 24 من المرسوم 54 خطر على الأمن القومي'

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Publié le Lundi 04 Mars 2024 - 10:41 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أفاد النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي، يوسف طرشون، اليوم الإثنين، بأنّ "المرسوم 54 جاء بناء على دعوات المجتمع المدني"، مشدّدًا على أنّ " الفصل 24 من هذا المرسوم يُمثّل خطرًا على الأمن القومي".
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وأضاف طرشون، خلال حلوله ضيفًا على اذاعة الجوهرة، أنّ "كتلته قدّمت مبادرة طالبت بإلغاء الفصل 24 وتعديل الفصل 6 نظرًا لتعلّقهما بمسائل تتعلّق بالحريات".
وأوضح النائب أن "المرسوم 54 تمّ إقتراحه منذ 2015 ثم في 2018 وفي 2022 صدر عن رئاسة الجمهورية"، مؤكّدًا على أنّ "الحقوق والحريات لا يُشرّعها إلّا مجلس النواب حسب نص الدستور".
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