Babnet

المرسى: الاطاحة بعصابة قصّر تخصصوا سرقة السيارات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fb39010233e36.58367629_hknligoemfqpj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 04 Mars 2024 - 09:59 قراءة: 0 د, 13 ث
      
تمكن اعوان مركز الأمن الوطني بالمرسى الغربية أول أمس من إيقاف عصابة قصّر تتكون من 4 أطفال تخصصوا سرقة السيارات الفخمة للتفريط فيها بالبيع مقابل مبالغ مالية.

وقد تمت اعادة سيارة سرقوها الى صاحبها مجددا .

...

وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على القضاء


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283324


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 10:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
All Radio in One    
*.*.*