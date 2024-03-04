المرسى: الاطاحة بعصابة قصّر تخصصوا سرقة السيارات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fb39010233e36.58367629_hknligoemfqpj.jpg width=100 align=left border=0>

تمكن اعوان مركز الأمن الوطني بالمرسى الغربية أول أمس من إيقاف عصابة قصّر تتكون من 4 أطفال تخصصوا سرقة السيارات الفخمة للتفريط فيها بالبيع مقابل مبالغ مالية.



وقد تمت اعادة سيارة سرقوها الى صاحبها مجددا .





...



وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على القضاء