المنصف حمدون: " لو خضعت لتعليمات بن علي لدخلت السجن بعد الثورة"

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قال الطبيب الشرعي الدكتور المنصف حمدون في حوار على قناة الحوار التونسي في برنامج من تقديم الإعلامي سمير الوافي انه لم يخضع للضغوط في فترة نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وشدد على أنه لو تورط في ذلك وفي تدليس نتائج بعض عمليات التشريح لبقي في السجن بعد الثورة مضيفا " اتصلوا بي وزراء ومن القصر لكي أتبع تعليماتهم لكني رفضت بطريقة ذكية".
وتابع " كنت أقدر على الخروج من هذه الأزمات من خلال اشراك أطباء شرعيين اخرين وبالتالي التقليل من الضغوط على شخصي كما أقوم بتشريك أحد القضاة في المعاينة".
وشدد على أنه لو تورط في ذلك وفي تدليس نتائج بعض عمليات التشريح لبقي في السجن بعد الثورة مضيفا " اتصلوا بي وزراء ومن القصر لكي أتبع تعليماتهم لكني رفضت بطريقة ذكية".
وتابع " كنت أقدر على الخروج من هذه الأزمات من خلال اشراك أطباء شرعيين اخرين وبالتالي التقليل من الضغوط على شخصي كما أقوم بتشريك أحد القضاة في المعاينة".
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