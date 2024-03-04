المنصف حمدون: " لو خضعت لتعليمات بن علي لدخلت السجن بعد الثورة"

وشدد على أنه لو تورط في ذلك وفي تدليس نتائج بعض عمليات التشريح لبقي في السجن بعد الثورة مضيفا " اتصلوا بي وزراء ومن القصر لكي أتبع تعليماتهم لكني رفضت بطريقة ذكية".وتابع " كنت أقدر على الخروج من هذه الأزمات من خلال اشراك أطباء شرعيين اخرين وبالتالي التقليل من الضغوط على شخصي كما أقوم بتشريك أحد القضاة في المعاينة".