محمد الجبالي: " صلاح مصباح مليئ بالحقد صوته نشاز وأتحداه في مبارزة فنية على المباشر"‎

هاجم الفنان محمد الجبالي في حوار ببرنامج فكرة سامي على قناة الحوار التونسي الفنان صلاح مصباح قائلا أنه مليئ بالحقد والكره.وقال أن صلاح مصباح لا يحب زملائه الفنانين وصوته بات نشازا مضيفا " لقد كان اداؤه لأغنية أم كلثوم كارثة بأتم معنى الكلمة".وانتقد محمد الجبالي ما وصفه باهانة صلاح مصباح لزملائه في الوسط الفني متحديا إياه في مبارزة فنية على المباشر.