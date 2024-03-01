بطاحات جزيرة جربة تستانف نشاطها بعد توقف طيلة فترة الليل

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استأنفت على الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الجمعة، بطاحات جزيرة جربة نشاطها في تأمين تنقل العربات والمسافرين بين الجزيرة والجرف، وذلك بعد ان توقفت عن العمل منذ منتصف ليلة امس الخميس، بسبب سوء الاحوال الجوية وهبوب رياح قوية، وفق كاهية مدير الادارة الفرعية لبطاحات جزيرة جربة بالادارة الجهوية للتجهيز بمدنين فرحات لعريض.



يذكر انه عند توقف حركة البطاحات يصبح المرور من والى جزيرة جربة عبر الطريق الرومانية التي تشهد اشغال مضاعفة الطريق، كما يتواصل منذ فترة صلب وزارة التجهيز، النظر في اجراءات تحويل نشاط البطاحات من وزارة التجهيز والاسكان الى وزارة النقل، بهدف مزيد تحسين خدمات هذا المرفق العام .

وتؤمن بطاحات جزيرة جربة، العبور بين الجزيرة وبقية الجهات طيلة السنة وخاصة في العطل المدرسية وفي الصائفة، حيث يتكثف نشاطها بمعدل الفي سيارة في 24 ساعة، رغم تقادم الاسطول وعدم ملاءمته مع حجم الحركة المتزايدة، لذلك تواصل وزارة التجهيز وعدة وزارات ذات علاقة، دراسة ربط الجزيرة بالجرف من خلال اقامة جسر.



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