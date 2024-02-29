رئيس الحكومة يلتقي رؤساء البعثات القنصلية وممثلي الهياكل التونسية بفرنسا

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التقى رئيس الحكومة أحمد الحشاني مساء اليوم 29 فيفري 2024 بمقر سفارة تونس بباريس، رؤساء البعثات القنصلية التونسية وممثلي الهياكل التونسية المعتمدة بفرنسا، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي.



وثمّن رئيس الحكومة بهذه المناسبة الدور الهام الذي تضطلع به بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الإحاطة بالتونسيين بالخارج، مذكّرا في نفس السياق، بمختلف الإجراءات التي أقرّتها الحكومة لفائدتهم، ومشددا على ضرورة مزيد الارتقاء بجودة الخدمات المسداة وتطويرها بما يستجيب لتطلعاتهم.





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كما استمع رئيس الحكومة الى ممثلي هياكل الدعم التونسية المعتمدة بفرنسا، وأكّد بالمناسبة على ضرورة مزيد تكثيف الجهود، واحكام التنسيق، للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف المجالات.

من جانبهم، أكّد رؤساء البعثات القنصلية وممثلو الهياكل التونسية على اقتناعهم التام بالمسؤولية المناطة بعهدتهم، والتزامهم الثابت بالدفاع عن مصالح الجالية التونسية بفرنسا.