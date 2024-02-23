Babnet

قائمة الناجحين نهائيا في مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء. .

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65676f09cb7834.25391274_kehlomqgipjfn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 23 Février 2024 - 17:36 قراءة: 0 د, 10 ث
      
قائمة الناجحين نهائيا حسب الترتيب التفاضلي في مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء. ( دورة أوت 2023).



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282766


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 18:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
All Radio in One    
*.*.*