<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65676f09cb7834.25391274_kehlomqgipjfn.jpg width=100 align=left border=0>
قائمة الناجحين نهائيا في مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء. .
الجمعة 23 فيفري 2024 | 13 شعبان 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:35
18:09
15:39
12:40
06:59
05:33
الرطــوبة:
% 59
21°
17°
الــرياح:
1.54 كم/س
11°
تونس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
21°-11
13°-10
16°-9
20°-9
21°-12
زوّارنا يتصفحون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 33 843) السجن وغرامة مالية لسهام بلخوجة
( 31 615) سمير ديلو: نتنياهو دخل تونس على مت
( 25 647) السفارة الأميركية تقدم هدية لنجيب
( 24 003) أمير العكروت: كنت أظن أن تهمتي زطل
( 22 253) ريهام سعيد تكشف كيف تشوهت على يد ط
( 21 988) في شكاية رفعها عليها المكلف العام
( 20 580) احالة سامي الفهري ومنتصر وايلي على
( 19 983) وزارة التربية تُعلم كاتب عام جامعة
( 19 884) بعد أن وصفه بقليل تربية، لطفي العب
( 18 146) بداية من اليوم... الترفيع في السقف
( 17 354) رئيس النادي الإفريقي يردّ على الد
( 17 346) شقيق رئيس حكومة اسبق ومدير عام س
( 17 066) صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل رفض
( 16 894) إصدار بطاقة إيداع في حق رئيسة الحز
( 16 502) هذا ما قررته دائرة الإتهام في ملف
( 16 490) جريمة المنيهلة تبوح بأسرارها: الاب
( 16 338) القضاء العسكري يحكم بعدم سماع الدع
( 16 190) ألمانيا تبدأ اختبار نظام 4 أيام عم
( 15 882) ستة تعيينات جديدة في الحكومة شملت
( 15 747) محافظ البنك المركزي الجديد في تصري
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 282766