"الجباية 10/10": خطوة جديدة لترسيخ الوعي الجبائي لدى الناشئة.

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d72e957a96a6.53105201_hofpemnigkjql.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت بعديد المدارس في مختلف ولايات الجمهورية تظاهرة "الجباية 10/10" في موسمها السادس التي تنظمها الإدارة العامة للأداءات بالتعاون مع وزارة التربية.



وتندرج التظاهرة في إطار تركيز الإدارة العامة للأداءات على التواصل والتثقيف والتحسيس بمدى أهمية الجباية في توفير موارد مالية هامة للاقتصاد الوطني وسعيها إلى خلق جيل يحترم مبادئ المواطنة ومن بينها الواجب الجبائي.

تتمثل التظاهرة في تقديم درس تحسيسي مبسط عن الجباية لفائدة التلاميذ في مجموعة من المدارس الابتدائية على كامل تراب الجمهورية من قبل إطارات من الإدارة العامة للأداءات يركز على تبسيط مصطلحات تهم موارد الدولة ونفقاتها والتعريف بالأداءات كمفهوم عام واستعراض بعضها في إطار أمثلة مع التعريج على أهمية القيام بالواجب الجبائي باعتباره واجبا وطنيا مقدسا.



...





كما يشتمل الدرس على توزيع وثائق بيداغوجية تم إعدادها خصيصا لترسيخ مختلف المفاهيم المقدمة أثناء الدرس. وتتمثل هذه الوثائق في "مطوية الجباية 10/10" التي تلخص محتوى الدرس في 10 نقاط، بالإضافة الى كتيب "تونمان الخارق وأمل" الذي يبسط مفاهيم مرتبطة بالمالية العمومية ويركز على دور الضرائب والأداءات في دعم الدورة الاقتصادية وتحسين ظروف العيش ومساعدة الفئات الضعيفة...



وتجدر الإشارة الى أن تظاهرة "الجباية 10/10" التي تنظمها الإدارة العامة للأداءات بالتعاون مع وزارة التربية تصل إلى نسختها السادسة حيث إنطلقت سنة 2015 كتجربة شملت حوالي 3.000 تلميذ في 8 ولايات قبل أن يتم تعميمها منذ سنة 2016 على مختلف ولايات الجمهورية وقد عرفت استفادة أكثر من 10.000 تلميذ سنويا بمحتوى الدرس قبل أن تتوقف التظاهرة منذ سنة 2020 بسبب جائحة كورونا.

