مختار الجماعي: " راشد الغنوشي لن يدخل في معارك طفولية مع من شككوا في اضرابه عن الطعام"

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قال مختار الجماعي محامي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان موكله لن يدخل في معارك طفولية مع من شككوا في اضرابه عن الطعام بعد قرار رفعه.
وأضاف " الغنوشي لن ينزل الى هذا المستوى ولم يكن ملزما أصلا بالدخول في الاضراب" متابعا " الغنوشي كان يمارس تعبد الصوم منذ مدة طويلة وهو اليوم دخل في اضراب لدعم النضال في السجون".
وشدد على أن الوضع الصحي للغنوشي وراء قرار رفع الاضراب متابعا " رئيس النهضة سيقاطع التحقيقات والجهاز القضائي".
وأضاف " الغنوشي لن ينزل الى هذا المستوى ولم يكن ملزما أصلا بالدخول في الاضراب" متابعا " الغنوشي كان يمارس تعبد الصوم منذ مدة طويلة وهو اليوم دخل في اضراب لدعم النضال في السجون".
وشدد على أن الوضع الصحي للغنوشي وراء قرار رفع الاضراب متابعا " رئيس النهضة سيقاطع التحقيقات والجهاز القضائي".
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