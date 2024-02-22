مختار الجماعي: " راشد الغنوشي لن يدخل في معارك طفولية مع من شككوا في اضرابه عن الطعام"

قال مختار الجماعي محامي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان موكله لن يدخل في معارك طفولية مع من شككوا في اضرابه عن الطعام بعد قرار رفعه.وأضاف " الغنوشي لن ينزل الى هذا المستوى ولم يكن ملزما أصلا بالدخول في الاضراب" متابعا " الغنوشي كان يمارس تعبد الصوم منذ مدة طويلة وهو اليوم دخل في اضراب لدعم النضال في السجون".وشدد على أن الوضع الصحي للغنوشي وراء قرار رفع الاضراب متابعا " رئيس النهضة سيقاطع التحقيقات والجهاز القضائي".