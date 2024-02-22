وزارة الأسرة: اتخاذ كل الإجراءات التنظيميّة واللوجستيّة لإنجاح تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مندوبي حماية الطفولة مساعدين

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جدّدت السيدة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يوم أمس الأربعاء 21 فيفري 2024 بمقر الوزارة، إعطاء توصياتها باتخاذ كل الإجراءات التنظيميّة واللوجستيّة لإنجاح تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مندوبي حماية الطفولة مساعدين التي سيتمّ إجراؤها يوم الأحد 25 من شهر فيفري الجاري.



واطلعت الوزيرة، خلال جلسة عمل ضمّت أعضاء لجنة المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مندوبي حماية الطفولة مساعدين، على مسار الاستعدادات لتأمين تنظيم هذه المناظرة التي أعلنت عنها الوزارة في 12 ماي 2023.





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وأكّدت الوزيرة خلال هذه الجلسة ضرورة توفير أفضل الظروف لفائدة 6024 مترشح (ة) لاجتياز هذه المناظرة وفق معياريْ تكافؤ الفرص والشفافية اللاّزمينْ، وإحكام التنسيق مع الهياكل الحكوميّة المتدخلة، إلى جانب تخصيص مرافقين للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة.



كما أذنت بتجنّد فريق المراقبين/ات المتكوّن من 580 مراقبا (ة) موزعين/ات على خمسة مراكز، ويتكوّن كل مركز امتحان من رئيس مركز وأعضائه.