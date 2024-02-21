بعد أن تم الاحتفاظ به : النيابة تصدر قرارا بابقاء عميد الأطباء البياطرة بحالة سراح

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالابقاء على عميد الأطباء البياطرة أحمد رجب بحالة سراح ،وذلك على خلفية الشكاية التى رفعها عليه وزير الفلاحة حول ما تحدث عنه بخصوص ما يعرف" بالتوكيل الصحي" وفق ما ورد في نص الشكاية والابحاث .



وكانت النيابة قد اءنت لاعوان فرقة العوينة بالاحتفاظ بالعميد على ذمة الملف ....