Babnet

بعد أن تم الاحتفاظ به : النيابة تصدر قرارا بابقاء عميد الأطباء البياطرة بحالة سراح

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63c700e59c6ce2.15020286_gonehpjqfiklm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 21 Février 2024 - 13:57 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالابقاء على عميد الأطباء البياطرة أحمد رجب بحالة سراح ،وذلك على خلفية الشكاية التى رفعها عليه وزير الفلاحة حول ما تحدث عنه بخصوص ما يعرف" بالتوكيل الصحي" وفق ما ورد في نص الشكاية والابحاث .

وكانت النيابة قد اءنت لاعوان فرقة العوينة بالاحتفاظ بالعميد على ذمة الملف ....


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282600


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 14:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*