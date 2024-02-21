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العاصمة : محاصرة عنصر تكفيري محكوم ب36 سنة سجنا في قضايا حق عام

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Publié le Mercredi 21 Février 2024 - 10:32 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بتونس ووحدات التوقي من الإرهاب من محاصرة وإيقاف عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام ومحكوم عليه بالسجن لمدة 36 سنة .
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.


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