يهاجم فتاة في السوق الاسبوعية بموس ويشوه لها وجهها !!

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تمكن أول أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم و اعوان الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنزل تميم من التعريف والقبض على شخص من مواليد 2007 عمد الى الاعتداء على فتاة بواسطة آلة حادة على مستوى الوجه بالسوق الأسبوعية بمنزل تميم مما تسبب لها في جرح غائر على مستوى كامل خدها الأيسر بسبب وجود خلافات عائلية بينهما وحجز أداة الجريمة.



بعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل "الإضرار بملك الغير والاعتداء بالعنف الشديد".





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بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل "الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة الناجم عنه تشويه بالوجه".

