Babnet

يهاجم فتاة في السوق الاسبوعية بموس ويشوه لها وجهها !!

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f59ea14ae5a75.21687996_phgqflmjneoik.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 20 Février 2024 - 14:22 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تمكن أول أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم و اعوان الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنزل تميم من التعريف والقبض على شخص من مواليد 2007 عمد الى الاعتداء على فتاة بواسطة آلة حادة على مستوى الوجه بالسوق الأسبوعية بمنزل تميم مما تسبب لها في جرح غائر على مستوى كامل خدها الأيسر بسبب وجود خلافات عائلية بينهما وحجز أداة الجريمة.

بعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل "الإضرار بملك الغير والاعتداء بالعنف الشديد".

...

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل "الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة الناجم عنه تشويه بالوجه".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282533


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 14:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet
All Radio in One    
*.*.*