شفتر: الشركات الأهلية ستساهم في حل مشكل البطالة وقد أسسنا شركة تضم 60 مساهما وستشغّل 29 شخصا ‎

شدّد الاثنين 19 فيفري، "المفسّر" أحمد شفتر على ان الشركات الاهلية ركيزة من ركائز الخيارات التنموية المستقبلية وستساهم في حل مشكل البطالة والترفيع في نسبة النمو وخلق الوفرة الاقتصادية حسب تعبيره.



واوضح بأن الشركات الاهلية ستساهم في حل المشاكل المتعلقة بالمواد الاستهلاكية على غرار اللحوم والحليب وغيرها من المواد التي تشهد أزمات متكررة.





وجدد شفتر تأكيده على أن الشركات الأهلية ستساهم بالأساس في حل مشكل البطالة وذلك من خلال توفر عاملين أساسيين وهما استرجاع الاموال المنهوبة وانجاح الشركات الاهلية ودعمها من طرف البنوك وشركات التأمين.وكشف شفتر عن تأسيس عدد من الشركات الاهلية بجرجيس من بينها التي تعنى بالنقل والتي تعنى بالفلاحة وغيرها من القطاعات وتحدث في هذا السياق عن شركة أهلية تم تأسيسها في جرجيس مختصة في الفلاحة تهتم بالأساس باستغلال أشجار الزيتون والعناية بها وتثمينها وهي تضم 60 مساهما وستشغل قرابة 29 شخصا مشيرا الي ان هذه الشركة اصطدمت بالادارة المعطّلة حسب تعبيره.