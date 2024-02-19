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أعلنت الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية، انه تقرر الترفيع في أسعار 280 نوعا من الدواء في الصيدليات التونسية وأن الزيادة ستكون على اقصى تقدير في حدود دينار و500 مليم للدواء الواحد.



وتهم الزيادة حسب ما صرح به رئيس غرفة صناعة الادوية طارق الحمامي الادوية التي سعرها الأصلي لا يتجاوز 5 دنانير مشيرا الي ان ٱخر زيادة شملتها الادوية المصنعة محليا كانت في جوان 2021.





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