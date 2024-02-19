Babnet

الترفيع في أسعار 280 نوعا من الدواء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61cee396a22464.90378287_kiejhomfgnqpl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 19 Février 2024 - 19:46 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أعلنت الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية، انه تقرر الترفيع في أسعار 280 نوعا من الدواء في الصيدليات التونسية وأن الزيادة ستكون على اقصى تقدير في حدود دينار و500 مليم للدواء الواحد.

وتهم الزيادة حسب ما صرح به رئيس غرفة صناعة الادوية طارق الحمامي الادوية التي سعرها الأصلي لا يتجاوز 5 دنانير مشيرا الي ان ٱخر زيادة شملتها الادوية المصنعة محليا كانت في جوان 2021.

...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282497


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 20:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*