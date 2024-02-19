صدور إذن قضائي بتأمين 17 مليون دينار بالخزينة العامة للبلاد التونسية لفائدة مجمع الأخوة الأحمر ضد مجمع الوردة البيضة

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في إطار مسار التقاضي القائم بين مجمع الأخوة الأحمر ومجمع الوردة البيضة حول بقية مستحقات عملية التفويت في شركة سوبات و مليحة للإنتاج الحيواني تم مؤخرا الاذن بتأمين 16.982 مليون دينار بالخزينة العامة للبلاد التونسية لفائدة مجمع الأحمر بموجب حكم قضائي إستعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بسوسة.



و تجدر الاشارة إلى أن مجمع الوردة البيضة طالب بتامين الاموال ببنك خاص الا ان مجمع الاخوة لاحمر تمسك بتأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية.





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ووفق بلاغ اعلامي عبر الأخوة الأحمر عن تمسكهم بمواصلة تأمين المبالغ المتنازع عنها لدى الخزينة العامة إلى حين إستكمال المسار القضائي مجددين ثقتهم في القضاء المستقل عن كل الضغوطات المسلطة من طرف بعض الجهات و اللوبيات المالية النافذة منذ سنوات .