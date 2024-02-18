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باحث تونسي في الفيزياء الفلكية ينضمّ لوكالة ناسا

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Publié le Dimanche 18 Février 2024 - 17:47 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلنت الجمعية التونسية للفضاء نجاح مدير قسم الفيزياء الفلكية بالجمعية الباحث التونسي الشاب أشرف الذهبي في الإنضمام لفريق الباحثين "اوماك" في مجال الكواكب خارج المجموعة الشمسية بمركز "جودارد" لرحلات الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا' .


ويعمل "أشرف الذهبي" مع باحثين اخرين على مفاهيم تشكّل الكواكب في الأقراص الكوكبية الأولى وتطوّرها بعد ذلك والظروف الفيزيائية التي تؤثر على العمليات الكوكبية خارج المجموعة الشمسية.
...


هذا وقد نشرت وكالة "ناساا" إسم أشرف الذهبي ضمن قائمة الباحثين في فريق EMAC على موقعها الرسمي.

المصدر الجوهرة


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