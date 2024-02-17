بطولة إفريقيا الفردية الأولى للغولف بجنوب افريقيا - البرهومي و بولكمين و الدردوري يشاركون في البطولة

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تحضن جنوب إفريقيا من 21 إلى 24 فيفري الجاري بطولة إفريقيا الفردية الأولى للغولف بمشاركة أفضل 72 لاعبا في القارة الافريقية.

ويمثل الغولف التونسي في هذه البطولة أبرز لاعبي النخبة وهم الياس البرهومي و بهاء بولكمين و عزيز الدردوري الذين وقع اختيارهم بحكم تقدم مستواهم الفني على أمل تحقيق نتائج متقدمة في هذه الدورة وتحسين ترتيبهم العالمي.

ويأتي تنظيم هذه الدورة الأولى ببادرة من الجامعة الدولية للغولف التي أقرت إحداث هذه البطولة ووقع اختيارها على جنوب إفريقيا لتنظيمها بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي للعبة باعتبار تطوررياضة الغولف في جنوب إفريقيا وامتلاكها لعديد الأبطال الذين يحتلون مراتب متقدمة على الصعيد العالمي سواء ضمن الهواة أو لدى صنف لاعبي الغولف المحترفين.

ويشارالى أنه بمناسبة إقامة هذه البطولة الأولى من نوعها سيقع بالتوازي تنظيم بطولة أيضا للفتيات تشارك فيها أفضل عشرين لاعبة في بادرة فريدة من نوعها حيث ستجري بطولة الرجال والسيدات في نفس التظاهرة تحت رعاية الجامعة الدولية للغولف.



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وستقام منافسات هذه البطولة بجنوب افريقيا بمشاركة 24 دولة منها تونس

