صبريار: نكسة جديدة لتونس ... عبيد البريكي لن يترشح للانتخابات الرئاسية‎

علّق الثلاثاء 13 فيفري، الناقد صابر الوسلاتي في فقرته صبريار على اعلان امين عام حركة تونس للأمام عبيد البريكي عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية.



ووصف صابر الوسلاتي اعلان عبيد البريكي عدم الترشح للرئاسة بالنكسة لتونس وللشعب التونسي وخاطبه قائلا " أنصارك بالملايين ولن يغفروا لك خذلانك لهم وعدم نرشح للرئاسة".





وكان عبيد البريكي، انتخب امينا عاما، لحزب حركة تونس الى الامام لفترة نيابية بخمس سنوات في اختتام اعمال المؤتمر الاول للحزب الذي تواصل على مدى ثلاثة ايام بالحمامات.واشار البريكي في تصريح اعلامي الى ان المؤتمر خلص الى انتخاب المكتب السياسي للحركة والذي يتكون من 17 عضواو بخصوص التوجهات السياسية للحزب اشار البريكي "الى ان حركة تونس الى الامام ستحافظ على موقفها الداعم لمسار 25 جويلية واعتباره انطلاقة للتحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي والذي بدا ينعكس في الموقف من القضية الفلسطينية والموقف من صندوق النقد الدولي ورفض املاءاته التي دمرت عديد البلدان بالاضافة الى الانسجام من مسار مكافحة الفساد والتحرر من اللوبيات.وقال البريكي بخصوص الترشح للانتخابات الرئاسية "لن يكون لحركة تونس الى الامام مرشحا للانتخابات الرئاسية من داخل الحركة" رافضا الافصاح عن مساندة ممكنة للحركة لترشح الرئيس قيس سعيد.