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اليوم هو آخر ايام فترة العزارة وغدا دخول "قرّة العنز"

Publié le Mardi 13 Février 2024 - 12:36 قراءة: 0 د, 51 ث
      
يوافق اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024 آخر أيام فترة "العزارة" والتي كانت قد انطلقت منذ 3 فيفري الحالي .

وتتميز ليالي العزارة التي تأتي عقب الليالي السود التي"يخضر فيها كل عود" بالبرد الشديد، وأحياناً تشهد تحسناً في أحوال الجو معلنة عن بداية إخضرار الأشجار وخروج أوراقها، وفق الموروثات الشعبية والمصطلحات التي يستخدمها الفلاحون الذين استنبطوها من خلال ممارستهم الطويلة وتجاربهم المتوارثة الضاربة في القدم.

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وتلي العزارة "قرّة العنز" التي تنطلق من 14 فيفري إلى غاية 19 من الشهر نفسه، وهي فترة شديدة البرودة.

وكان الفلاحون يستبشرون بتلك الأيام والليالي، ويتحلقون في دوائر يتدفأون بنيران الحطب والفحم على "الكانون" في جلسات سمر يلفها الدفء العائلي والأنس، وسط تبادل الأحاديث أو الانصات إلى حكايات الجدة، وهي تهمس بخرافات الغول والجازية الهلالية وغيرها من القصص التي تشد مسامع الكبار قبل الصغار، مستبشرين بقدوم فصل الربيع بأجوائه الدافئة.

وتم ابتكار التقويم الفلاحي /العربي/ من أجل تنظيم الأعمال الزراعية الموسمية بدلاً من التقويم الهجري الذي يعتمد على القمر، وفق أوقات محددة صاروا يضبطون عليها مواعيد حراثة الأرض وزرع البذور في التربة، وحصاد المنتوج في نهاية المطاف.



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