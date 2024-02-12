جلسة عمل وزارية تنظر في الحلول الممكنة لإعادة إحياء منظومة اللفت السكري في تونس

تداولت جلسة عمل وزارية، الإثنين، بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، الحلول الممكنة في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى تكريسا لخيارات الدولة في إعادة إحياء منظومة اللفت السكري، وإنتاج السكر محليا.









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ومن شأن هذا الخيار المساهمة في تأمين حاجيات البلاد من هذه المادة، خاصّة، وأن سلسلة القيمة في هذا المجال تشهد تغيّرات عميقة على الصعيد العالمي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.







يذكر ان مادتين اضافيتين تستخرج من اللفت السكري هما "الدبس" تعد مادة أولية واساسية لصناعة خميرة الخبز ويمكن استغلالها، أيضا، في إنتاج الكحول الصناعية، و"فيتورة" اللفت السكري، التّي تستخدم غذاء أساسيا في تنمية انتاج حليب الأبقار إضافة إلى استصلاح الأراضي الفلاحية.