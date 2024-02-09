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" بورقيبة على خط الرمل" آخر إصدارات الكاتب والصحفي نزار بولحية

Publié le Vendredi 09 Février 2024 - 22:07 قراءة: 0 د, 29 ث
      
صدر أخيرا عن دار سلمى للنشر رواية بورقيبة على خط الرمل في 136 صفحة من الحجم المتوسط وهو أول عمل روائي للكاتب والصحفي نزار بولحية ....

الرواية تصور تقاطعا بين مسار بورقيبة وبين خطوط ومسارات شخصيات حقيقية وخيالية عاصرته وهي تطرح دعوة للتفكير فيما جرى في تونس في الاربعين عاما التي فصلت بين نجاة بورقيبة من الغرق في رحلته للشرق وبين جنوح سفينته وخروجه من السلطة في 1987...

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نزار بولحية له عمود أسبوعي في جريدة القدس العربي اللندنية... وكان صدر له كتاب " ديبلوماسية السفاحين" بالرباط المغرب سنة 1995 وله كتاب تحت الطبع حول الاتحاد المغاربي ...




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