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إيقاف 19 شخصا مفتش عنهم من أجل الانتماء لتنظيم ارهابي وصادرة في شأنهم احكام سجنية

Publié le Vendredi 09 Février 2024 - 21:20 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تمكنت دوريات مشتركة بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب مركزيا وجهويا بمختلف أقاليم الحرس الوطني بمشاركة الوحدات الإستعلاماتية بمناطق الحرس الوطني بمجاز الباب، أريانة ، المنيهلة، التضامن، جبنيانة، قفصة، سبيطلة، جندوبة، قرمبالية، القيروان، منزل تميم، والمهدية بمشاركة وحدات التدخلات السريعة تتمكن من إلقاء القبض على 19 نفرا مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل " الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادرة في شأنهم أحكاما سجنية تتراوح بين 01 و 10 سنوات .

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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