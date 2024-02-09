إيقاف 19 شخصا مفتش عنهم من أجل الانتماء لتنظيم ارهابي وصادرة في شأنهم احكام سجنية

تمكنت دوريات مشتركة بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب مركزيا وجهويا بمختلف أقاليم الحرس الوطني بمشاركة الوحدات الإستعلاماتية بمناطق الحرس الوطني بمجاز الباب، أريانة ، المنيهلة، التضامن، جبنيانة، قفصة، سبيطلة، جندوبة، قرمبالية، القيروان، منزل تميم، والمهدية بمشاركة وحدات التدخلات السريعة تتمكن من إلقاء القبض على 19 نفرا مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل " الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادرة في شأنهم أحكاما سجنية تتراوح بين 01 و 10 سنوات .



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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