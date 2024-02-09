محاصرة مجرم خطير محل 17 منشور تفتيش!!

تمكنت أمس دورية تابعة لإحدى مراكز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بالقيروان من إلقاء القبض على عنصر اجرامي صادر في شأنه 17 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة ومحكوم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات و 05 أشهر سجنا وذلك إثر تعمده إفتكاك دراجة نارية تحت طائلة التهديد بالإضافة إلى محاولة سرقة شاحنة أحد أجواره بالسكنى.





بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض .



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