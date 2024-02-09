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فظيع في نابل: ايقاف أب اعتدي جنسيا على ابنته البالغة من العمر 13 سنة وتسبب في حملها ‎

Publié le Vendredi 09 Février 2024 - 20:11 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكنت الجمعة 9 فيفري، السلطات الأمنية بولاية نابل من القبض على أب بشبهة الاعتداء جنسيا على ابنته البالغة من العمر 13 سنة وذلك بمنطقة المعمورة.
وحسب ما ذكرته اذاعة جوهرة أف أم فقد تبين أن الطفلة المعتدى عليها حامل في الشهر الثالث وقد تفطنت الأم لحمل ابنتها التي قالت خلال استنطاقها أنها اضطرت للقيام بذلك ارضاء لوالدها ولتجنب الخلافات بين والديها.


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