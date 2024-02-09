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فيديو اليوم: نائبة بالبرلمان تطالب بحل المنتخب الوطني لكرة القدم وخلق منتخب جديد‎

Publié le Vendredi 09 Février 2024 - 15:31 قراءة: 0 د, 43 ث
      
طالبت نائبة بمجلس نواب الشعب بحل المنتخب الوطني لكرة القدم بعد ما وصفتها خيبة الأمل الكبرى في كأس امم افريقسا بالكوت ديفوار.
وقالت النائبة خلال جلسة في البرلمان، بحضور وزير الشباب والرياضة "هذه الخيبة لا يجب أن تمر مرور الكرام...يجب خل هذا المنتخب ولا يريده ان يشرفنا في مسابقات أخرى ..ويجب خلق منتخب جديد".

وكان مجلس نواب الشعب صادق يوم الاربعاء بالاجماع خلال جلسة عامة وبحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش على مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بـ 122 صوتا نعم دون احتفاظ ودون رفض.
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وتضمن مشروع القانون الجديد لمكافحة تعاطي المنشطات 45 فصلا منقسمة الى 8 أبواب، تتمثل في الأحكام عامة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والتربية في مجال مكافحة المنشطات وإجراءات المراقبة وإجراءات التحرّي والتفقد والتصرّف في النتائج والأحكام الخاصة بسباقات الخيل والأحكام الختامية.



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