فيديو اليوم: نائبة بالبرلمان تطالب بحل المنتخب الوطني لكرة القدم وخلق منتخب جديد‎

طالبت نائبة بمجلس نواب الشعب بحل المنتخب الوطني لكرة القدم بعد ما وصفتها خيبة الأمل الكبرى في كأس امم افريقسا بالكوت ديفوار.وقالت النائبة خلال جلسة في البرلمان، بحضور وزير الشباب والرياضة "هذه الخيبة لا يجب أن تمر مرور الكرام...يجب خل هذا المنتخب ولا يريده ان يشرفنا في مسابقات أخرى ..ويجب خلق منتخب جديد".وكان مجلس نواب الشعب صادق يوم الاربعاء بالاجماع خلال جلسة عامة وبحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش على مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بـ 122 صوتا نعم دون احتفاظ ودون رفض.