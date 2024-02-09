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الحزب الدستوري الحُرّ يعلن عن تنظيم مسيرة يوم 18 فيفري 2024

Publié le Vendredi 09 Février 2024 - 12:22 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن الحزب الدستوري الحر عن تنظيم مسيرة يوم 18 فيفري 2024 ستنطلق من شارع 9 أفريل 1938-تونس على مستوى مقر وزارة العدل في اتجاه مقر الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1 .

وأكدّ الحزب، في بلاغ له، أنّه ستُرفع خلال المسيرة، شعارات مطالبة بإطلاق الحُرّيات واحترام الحق في التنظم الحزبي والعمل السياسي والمدني وضمان الحقّ في التعبير والتوقف عن تركيع القضاء وتوظيفه كأداة للتصفية السياسية، وسيُطالب المتظاهرون بانتخابات رئاسية تعدديّة دون إقصاء ومطابقة للمعايير الدولية.
كما حذر الحزب الدستوري الحُرّ، السلطة من عرقلة هذا التحرك الشعبي المشروع قانونا، وفق نص البلاغ.
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