الحزب الدستوري الحُرّ يعلن عن تنظيم مسيرة يوم 18 فيفري 2024

أعلن الحزب الدستوري الحر عن تنظيم مسيرة يوم 18 فيفري 2024 ستنطلق من شارع 9 أفريل 1938-تونس على مستوى مقر وزارة العدل في اتجاه مقر الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1 .



وأكدّ الحزب، في بلاغ له، أنّه ستُرفع خلال المسيرة، شعارات مطالبة بإطلاق الحُرّيات واحترام الحق في التنظم الحزبي والعمل السياسي والمدني وضمان الحقّ في التعبير والتوقف عن تركيع القضاء وتوظيفه كأداة للتصفية السياسية، وسيُطالب المتظاهرون بانتخابات رئاسية تعدديّة دون إقصاء ومطابقة للمعايير الدولية.

كما حذر الحزب الدستوري الحُرّ، السلطة من عرقلة هذا التحرك الشعبي المشروع قانونا، وفق نص البلاغ.



...



