بن عروس : مداهمات ليلية للحرس الوطني تطيح بعدة تجار مخدرات من النوعية شديدة التركيز

تمكن ليلة أمس أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس واثر مداهمات قانونية لذوي شبهة تجمعهم صلات مترابطة في ترويج المخدّرات بتونس الكبرى من ضبط 4 مروجي مخدّرات من بينهم فتاة، وحجز، 1000 قرص من مخدّر "الاكستازي" من النوعية شديدة التركيز بعقار MDMA. و11 صفيحة من مخدّر "القنب الهندي" و 30 غ من مخدّر "الكوكايين" و 32 قرص مخدّر.. و سيارات.
كما تم حجز مبلغ مالي قدره 5000 دينار.
باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم حجز مبلغ مالي قدره 5000 دينار.
باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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