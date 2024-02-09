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بن عروس : مداهمات ليلية للحرس الوطني تطيح بعدة تجار مخدرات من النوعية شديدة التركيز

Publié le Vendredi 09 Février 2024 - 11:43 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تمكن ليلة أمس أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس واثر مداهمات قانونية لذوي شبهة تجمعهم صلات مترابطة في ترويج المخدّرات بتونس الكبرى من ضبط 4 مروجي مخدّرات من بينهم فتاة، وحجز، 1000 قرص من مخدّر "الاكستازي" من النوعية شديدة التركيز بعقار MDMA. و11 صفيحة من مخدّر "القنب الهندي" و 30 غ من مخدّر "الكوكايين" و 32 قرص مخدّر.. و سيارات.
كما تم حجز مبلغ مالي قدره 5000 دينار.
باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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