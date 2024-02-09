معركة تسفر عن اصابة شاب بعدة طعنات بسكين

نشبت أمس معركة بين مجموعة من الشبان بمدينة قرمبالية من ولاية نابل أسفرت عن اصابة شاب بعدة طعنات بسكين



وقد تم نقل المصاب الى مستشفى الحروق البليغة بين عروس نتيجة الاصابات البليغة والخطيرة التي تعرض لها.





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وقد تم فتح بحث في الغرض للقبض على الجناة وتسليمهم العدالة.

