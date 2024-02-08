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مرصد رقابة: الصنكي الأسودي والرم ع السابق لشركة الحلفاء تسببا في خسائر للشركة ب490 مليون دينار

Publié le Jeudi 08 Février 2024 - 18:57 قراءة: 1 د, 4 ث
      
أكد الخميس 8 فيفري، مرصد رقابة، أن كاتب عام اتحاد الشغل بالقصرين الصنكي الأسودي الذي تم ايقافه قبل يومين هو أحد أكبر المتسببين في تدهور أوضاع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.

وافاد المرصد بأن الصنكي الأسودي تعلقت به عدة شبهات وسبق لمرصد رقابة أن تقدم بعديد الشكايات ضده وضد عدد من مسؤولين بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق وعلى رأسهم لبيد الغضباني الرئيس المدير العام السابق -الذي فر من البلاد دون أن تطاله يد العدالة- وأغلبها محل بحث تحقيقي.

...

ووصف مرصد رقابة العلاقة بين الصنكي الاسودي والرئيس المدير العام السابق لشركة عجين الحلفاء بتحالف الشر الذي تسبب في خسائر للشركة ب490 مليون دينار وخرب الشركة على جميع أوجه التصرف.
أكد الخميس 8 فيغري، مرصد رقابة، أن كاتب عام اتحاد الشغل بالقصرين الصنكي الأسودي الذي تم ايقافه قبل يومين هو أحد أكبر المتسببين في تدهور أوضاع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.

وافاد المرصد بأن الصنكي الأسودي تعلقت به عدة شبهات وسبق لمرصد رقابة أن تقدم بعديد الشكايات ضده وضد عدد من مسؤولين بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق وعلى رأسهم لبيد الغضباني الرئيس المدير العام السابق -الذي فر من البلاد دون أن تطاله يد العدالة- وأغلبها محل بحث تحقيقي.

ووصف مرصد رقابة العلاقة بين الصنكي الاسودي والرئيس المدير العام السابق لشركة عجين الحلفاء بتحالف الشر الذي تسبب في خسائر للشركة ب490 مليون دينار وخرب الشركة على جميع أوجه التصرف.


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