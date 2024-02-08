الشكندالي: “الاقتراض المباشر يمكن أن يكون مفيدا للاقتصاد في حال..”

لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو على اذاعة Express FM اليوم الخميس 8 فيفري 2024، قال استاذ الاقتصاد رضا الشكندالي إن مصادقة البرلمان على القانون المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة، إن الاقتراض المباشر يمكن أن يكون مفيدا للاقتصاد في حال كان في إطار مقاربة اقتصادية شاملة مخالفة تماما للمقاربة المتبعة منذ الثورة وهي المقابة المحاسباتية.



وأضاف الشكندالي “عند اعتماد هذه المقاربة سنة 2023 فقدنا أكثر من 1 مليار دينار كموارد جبائية بالنظر إلى انخفاض نسبة النمو انخفضت من 1.8 بالمائة إلى 0.9 بالمائة”.





سياسة البنك المركزي مختلفة عن سياسة الحكومة

“7 آلاف مليار مبلغ مشط”

اعتماد مقاربة شاملة

توجيه الاقتراض المباشر فقط إلى نفقات التنمية

تفاصيل قانون الترخيص للبنك المركزي لتمويل الميزانية

ومشروع قانون الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، يتضمن فصلا وحيدا ينصّ على ''إستثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي وبغرض تمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2024، يُرخّص للبنك المركزي التونسي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدّر بسبعة آلاف (7000) مليون دينار تسدّد على مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات إهمال ودون توظيف فوائد''.

وتابع قائلا “هذا يعني أن الاقتراض يجب أن يمول نفقات التنمية في إطار التعاون التام بين الحكومة والبنك المركزي أي في إطار السياسة المزدوجة التي تعوض السياسة النقدية المنفردة التي يتبعها البنك المركزي والسياسة الجبائية المنفردة التي تتبعها الحكومة دون وجود أي تعاون بينهما”.وأردف “البنك المركزي يتبع سياسة مختلفة تماما عن الحكومة وهو ما يتطلب تغييرا في القانون الأساسي للبنك، وإضافة هدف ثاني إلى جانب التضخم وهو ضرورة عودة النمو الاقتصادي”.وأبرز أن التغيير الثاني يجب أن يكون في قانون الميزانية عبر الزام الدولة باستعمال الاقتراض المباشر فقط لتمويل نفقات التنمية.وشدّد على أن “هذه المقاربة الشاملة تنصهر ضمن سياسية التيسير النقدي التي تتبعها البنوك المركزية في العالم وهي ضخ الأموال وزيادة السيولة في الأسواق خلال فترات الركود الاقتصادي عبر شراء سندات الخزينة وهو توجه يدفع نحو التخفيض في نسب الفائدة”.وأوضح الشكندالي أن مبلغ 7 آلاف مليار مبلغ مشط ويجب أن لا يتجاوز 2.8 مليار دينار وهو تقريبا نفس المبلغ الذي يجب توفيره لسداد الدين الذي تم اقتراضه 2017.وأكد أن توجيه القرض في جزء منه لتسديد الديون الخارجية وفي جزء أكبر لتمويل نفقات التنمية يعد جيدا جدا وسيكون له تداعيات إيجابية على مستوى الاقتصاد.وأضاف “هذه المقاربة الشاملة المقترحة تعطي ديمومة على مستوى المالية العمومية وبالتالي لا يتم في كل مرة اللجوء إلى قانون استثنائي يخول للدولة اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي”.ولهذه المقاربة وفق الشكندالي تداعيات جيدة على مستوى الاقتصاد الوطني كما أنها تعطي دفعا للنمو خاصة في ظل انخفاض حصة نفقات التنمية ضمن ميزانية الدولة بشكل كبير جدا حيث تراجعت من 25.8 بالمائة سنة 2010، إلى 6.8 بالمائة سنة 2024، “حيث لم تعد الدولة عاملا مهما لدفع الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي ما أدى إلى تحقيق نسب نمو ضعيفة جدا”.كما أكد أن اعتماد المقاربة الشاملة بدل المقاربة المحاسباتية من شأنه تحسين المالية العمومية وتحقيق السيادة الوطنية التي يريدها رئيس الجمهورية وتقليص حصة الاقتراض الخارجي بشكل كبير.وأبرز أن التداعيات السيئة تتمثل في توجيه هذه المبالغ إلى غايات استهلاكية عبر خلاص الأجور والدعم وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم المالي، كما أن استعمال 3 آلاف مليار فقط لتسديد الديون سيؤدي إلى انخفاض قيمة الدينار التونسي باعتبار انخفاض الموجودات من العملة الصعبة، وبالتالي سيخلق تضخما مستوردا.وفي حال استعمال مبلغ 7 آلاف مليار كاملا لسداد الديون الخارجية فسيؤي ذلك إلى تداعيات أكبر خاصة على مستوى تراجع قيمة الدينار التونسي، أما في حال توجيهها كاملة لتمويل نفقات التنمية في إطار مقاربة شاملة ستكون النتائج مختلفة تماما وبالتالي تكون التداعيات إيجابية عبر تحفيز الاستثمار الخاص وتحقيق نسبة نمو اقتصادي يجلب موارد جبائية إضافية وديمومية على مستوى المالية العمومية، وفق الشكندالي.وقال الخبير الاقتصادي إن “الطريقة المثلى هي توجيه الاقتراض المباشر فقط إلى نفقات التنمية”، مؤكدا أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي سيكون له تداعيات على نسبة التضخم المستورد وليس فقط على قيمة الدينار.وأضاف “اعتماد سياسة الصرف المرنة أدت إلى تراجع قيمة الدينار وأصبحت حصة التضخم المستورد كبيرة جدا، بالنظر إلى ارتباط الاقتصاد التونسي بالخارج”.وأردف “القول بأن لذلك تأثير على قيمة الدينار وليس على التضخم ليس صحيحا، والاشكال الكبير في تراجع قيمة الدينار التونسي والتي تتحدد بحجم الموجودات من العملة الصعبة في خزينة البنك المركزي”.وكان مجلس نواب الشعب صادق خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء 6 فيفري 2024، على القانون المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة لتونس.وأوضحت وزيرة المالية سهام البوغديري، في ردها على تساؤلات النوّاب، أن هذا اللجوء كان مدروسا لإيجاد مصادر للإسهام في تمويل حاجيات الدولة المستعجلة والملحة إلى حدود موفى مارس 2024.واعتبرت أنه “لا حلول بديلة عن اللجوء الى البنك المركزي خلال هذه الظرفية”، التّي تستوجب توفير حاجيات تمويل بقيمة 15،6 مليار للثلاثي الأوّل من 2024، وفق ما هو مفصل في ميزانية الدولة للسنة ذاتها.و''تمنح هذه التسهيلات حسب طلبات الخزينة العامة للبلاد التونسية. وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب هذه التسهيلات وتسديدها''.وأوضح التقرير المتعلّق بتعليل طلب استعجال النظر في مشروع هذا القانون أمام البرلمان، أنّ قانون المالية لسنة 2024، تضمن تعبئة موارد اقتراض في حدود مبلغ 28.188 مليون دينار منها حوالي 10.300 مليون دينار موارد غير مشخصة وتتم تعبئة موارد الاقتراض على مدار السنة المالية، وذلك وفقا لإجراءات تستغرق آجالا تختلف من مقترض لآخر مع الإشارة إلى أن تعبئة الموارد غير المشخصة تتطلب مجهودات أكبر وإجراءات أطول وأكثر تعقيدا.وجاء في التقرير، أنّه في إطار إيجاد الحلول الممكنة لتمكين الدولة من تسديد النفقات الضرورية والمتأكّدة وخاصّة المتعلّقة منها بسداد الديون، يُقترح تمكين البنك المركزي التونسي من ضبط ترخيص قانوني لتمويل الميزانية حتّى يكون تدخله متماشيا مع الأطر التشريعية التي تضبط أعماله، وذلك بالترخيص للبنك المركزي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بمبلغ 7.000 مليون دينار.وأشار التقرير إلى أنّ هناك بلدانا متقاربة مع تونس على غرار المغرب ومصر والأردن وموريتانيا ومدغشقر، حيث تسمح تشريعاتها لبنوكها المركزية بتقديم تسهيلات للحكومة مع تحديد ضوابط لهذه التسهيلات من حيث المبلغ والشروط المالية.