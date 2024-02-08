المهدية.. انتشال 13 جثة وجاري البحث عن بقية المفقودين

تمكنت الوحدات العائمة بالمهدية على بعد 09 اميال شرق ميناء الشابة من انتشال 13 جثة وانقاذ شخصين، وفق ما نقلته اذاعة الجوهرة اف ام.

وحسب الابحاث الاولية انطلقت عملية الهجرة من منطقة جبنيانة صفاقس في اتجاه السواحل الايطالية على متن قارب حديدي يقل 42 مهاجرا من جنسية سودانية من لهم بطاقة لجوء.



ووفق نفس المصدر مازالت الوحدات العائمة تبحث عن بقية المفقودين كما تم اعلام النيابة العمومية بالمهدية التى فتحت بحث تحقيقي في الحادثة مفاده الاتجار بالبشر وتكوين وفاق اجرامي قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة الناجم عنه الموت. واصدر قاضي التحقيق انابة عدلية لفرقة الارشاد البحري بالمنطقة الجهوية بالمهدية لمواصلة الابحاث

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