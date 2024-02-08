مشادة بين سامي العكريمي والعربي سناقرية بسبب علي الحفصي

دخل الإعلامي الرياضي سامي العكريمي في مشادة كلامية مع المحلل الرياضي العربي سناقرية بسبب ملف تاريخ علي الحفصي الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم.

وقال العكريمي " يجب ان نلغي تاريخ علي الحفصي الكروي من تاريخ تونس لانه لم يقدم شيئا وقد رد عليه سناقرية غاضبا " يجب أن نلغي أيضا تاريخك الإعلامي والصحفي أيضا"...



وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم اعلنت عن تنظيم جلسة عامة خارقة للعادة انتخابية يوم السبت 9 مارس المقبل لانتخاب رئيس ومكتب جامعي جديد على اساس نظام القائمات وذلك للفترة النيابية 2024-2028 ...



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وقد تقرر فتح باب الترشح للانتخابات بداية من اليوم 8 فيفري الجاري الى يوم 17 فيفري الجاري .





وقد تقرر فتح باب الترشح للانتخابات بداية من اليوم 8 فيفري الجاري الى يوم 17 فيفري الجاري .