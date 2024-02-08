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مشادة بين سامي العكريمي والعربي سناقرية بسبب علي الحفصي

Publié le Jeudi 08 Février 2024 - 09:54 قراءة: 0 د, 36 ث
      
دخل الإعلامي الرياضي سامي العكريمي في مشادة كلامية مع المحلل الرياضي العربي سناقرية بسبب ملف تاريخ علي الحفصي الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم.
وقال العكريمي " يجب ان نلغي تاريخ علي الحفصي الكروي من تاريخ تونس لانه لم يقدم شيئا وقد رد عليه سناقرية غاضبا " يجب أن نلغي أيضا تاريخك الإعلامي والصحفي أيضا"...

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم اعلنت عن تنظيم جلسة عامة خارقة للعادة انتخابية يوم السبت 9 مارس المقبل لانتخاب رئيس ومكتب جامعي جديد على اساس نظام القائمات وذلك للفترة النيابية 2024-2028 ...
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وقد تقرر فتح باب الترشح للانتخابات بداية من اليوم 8 فيفري الجاري الى يوم 17 فيفري الجاري .




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