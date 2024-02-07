Babnet

إنهاء مهام المديرة العامة للديوانة

Publié le Mercredi 07 Février 2024 - 19:55 قراءة: 0 د, 19 ث
      
وقع إنهاء مهام المديرة العامة للديوانة، نجاة العمراني الجوادي، بموجب أمر من وزارة المالية صدر، الإربعاء، بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

كما تم إنهاء مهام نجاة العمراني الجوادي، محافظ شرطة عام من الصنف الأول، كمكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المالية.

...

كما تم إنهاء تكليف أحمد خضر، مراقب عام للمالية، بمهام كاتب عام لوزارة المالية وأيضا بصفته مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المالية، بموجب الأمر الصادر بالرائد الرسمي.

م/امام


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281761


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Nigeria CAN_2024 - Afrique du Sud CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Côte d'Ivoire CAN_2024 - Namibie CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 21:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia
Babnet
All Radio in One    
*.*.*