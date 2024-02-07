وقع إنهاء مهام المديرة العامة للديوانة، نجاة العمراني الجوادي، بموجب أمر من وزارة المالية صدر، الإربعاء، بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.



كما تم إنهاء مهام نجاة العمراني الجوادي، محافظ شرطة عام من الصنف الأول، كمكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المالية.





...



كما تم إنهاء تكليف أحمد خضر، مراقب عام للمالية، بمهام كاتب عام لوزارة المالية وأيضا بصفته مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المالية، بموجب الأمر الصادر بالرائد الرسمي.



م/امام