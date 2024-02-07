رئاسة الحكومة تتسلّم هدية من رئيس الجمهورية

تسلّم رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، اليوم الأربعاء 7 فيفري 2024، هدية من رئيس الجمهورية قيس سعيّد تتمثل في "قانون ترتيب خدمة الوزارة الكبرى" بتاريخ 27 فيفري 1860، والذي سبق إصدار أوّل دستور لتونس في 26 أفريل 1861، وذلك بعد زيارته الأخيرة إلى مقرّ رئاسة الحكومة ومقرّ الكتابة العامة للحكومة.



وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ إعلامي، أنّ قانون خدمة الوزارة الكبرى يُمثّل منعرجا حاسما في هيكلة الدولة التونسية وتنظيم دواليبها على أسس عقلانية وشاملة، سمحت بتحسين التصرف في الشأن العام وتكريس السيادة التونسية في مواجهة الاطماع والتجاذبات الاجنبية، كما يعكس هذا القانون رغبة الدولة في مركزة القرارين السياسي والإداري.



وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ إعلامي، أنّ قانون خدمة الوزارة الكبرى يُمثّل منعرجا حاسما في هيكلة الدولة التونسية وتنظيم دواليبها على أسس عقلانية وشاملة، سمحت بتحسين التصرف في الشأن العام وتكريس السيادة التونسية في مواجهة الاطماع والتجاذبات الاجنبية، كما يعكس هذا القانون رغبة الدولة في مركزة القرارين السياسي والإداري.

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وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد توجّه عصر الاثنين، إلى مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة حيث إلتقى أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وتناول معه سير العمل الحكومي وخاصة سير جملة من المرافق العمومية، هذا إلى جانب عدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية.



كما تحوّل رئيس الجمهورية إلى مقر الكتابة العامة للحكومة حيث تفقد عمل عدد من المسؤولين، مشددا على أن الإدارة يجب أن تقوم بدورها وأن يكون العطاء مضاعفا وأن يكون كل مسؤول مستبطنا للمسؤولية التي يتولاها وللواجب الذي يتحمله.

