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عبد الناصر العويني: عملية الاغتيال هي جريمة دولة بإمتياز

Publié le Mercredi 07 Février 2024 - 14:09 قراءة: 1 د, 1 ث
      
صرح عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد بدار المحامي اليوم الأربعاء 7 فيفري 2024 أن اتهام حركة النهضة بالتورط في اغتيال الشهيد توصيف سياسي في حين أن المسؤولية الجزائية تهم أفراد بعينهم تقلدوا مسؤوليات صلب الحركة وفي الدولة على غرار المدير العام للمصالح المختصة أو وزير الداخلية أو المستشار في ديوان وزير الداخلية.
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وبين العويني أن الاغتيال تم تحت مظلة المسؤولية الرسمية متسائلا كيف يتم اغتيال شخص أمام منزله في المنزه السادس السابعة صباحا بـ 5 خراطيش في رأسه ومنفذ العملية يفر ومركز الأمن على بعد حوالي 200 متر..إذا كانت المجريات ليست جريمة دولة فكيف تعرّف جريمة الدولة "... مؤكدا في السياق ذاته انها جريمة دولة بامتياز لكن ستٌفرد فيها المسؤولية على الأفراد كل حسب مسؤوليته وستخصص المسؤولية الجزائية على الأفعال المرتكبة كل حسب مساهمته".

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وبين الناصر العويني ان هناك يد كانت تسيطر على القرار القضائي لمنعه من التوسع لكشف الحقيقة واليوم هذه اليد السياسية رفعت والقرار القضائي في ملف الشهيد شكري بلعيد والشهيد محمد البراهمي يعمل طبقا للمواصفات وللشروط....


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