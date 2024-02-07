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عميد المحامين : عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد كشفت عن وجود وفاق لاغتيال كل نفس حر ومناضل

Publié le Mercredi 07 Février 2024 - 11:13 قراءة: 0 د, 31 ث
      
عقدت اليوم الهيئة الوطنية للمحامين والجمعية التونسية للمحامين الشبان وهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي نقطة إعلامية بدار المحامي حول آخر تطورات ملف الشهيد شكري بلعيد والملفات المرتبطة به ،واكد عميد المحامين حاتم مزيو أنه رغم ان يد الغدر أمتدت للشهيد شكري بلعيد الا انه حي الى اليوم مبينا ان اعضاء هيئة الدفاع كشفوا عدة حقائق و ملابسات الملف وذلك لمحاسبة الجناة وكل من شاركهم في هذه العملية الغادرة .
واكد عميد المحامين ان الملف تقدم تقدما كبيرا وذلك من خلال الشروع في استنطاق المتهمين ،مبينا انه كان هناك وفاق وعصابة كانت تخطط لقتل واغتيال كل نفس حر ومناضل،والسياسيين الذين يخالفونهم الرأي .


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