السفارة الاميركية تدعو السياح الاميركيين لزيارة تونس‎

افادت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عبر موقعها الرسمي عن توافد أكثر من ثلاثين ألف أمريكي الى تونس خلال السنة المنقضية.

واشارت إلى أن هؤلاء السياح كانت لهم فرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة واكتشاف الثقافة الغنية والتراث التونسي الثري داعية مواطنيها إلى اغتنام الفرصة والتقاط ذكريات لا تنسى.





تابعونا على ڤوڤل للأخبار