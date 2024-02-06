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السفارة الاميركية تدعو السياح الاميركيين لزيارة تونس‎

Publié le Mardi 06 Février 2024 - 20:19 قراءة: 0 د, 18 ث
      
افادت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عبر موقعها الرسمي عن توافد أكثر من ثلاثين ألف أمريكي الى تونس خلال السنة المنقضية.
واشارت إلى أن هؤلاء السياح كانت لهم فرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة واكتشاف الثقافة الغنية والتراث التونسي الثري داعية مواطنيها إلى اغتنام الفرصة والتقاط ذكريات لا تنسى.



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