القطب المالي يستمع لمرصد رقابة في الشكاية التى رفعتها بخصوص وجود تلاعب بالشراءات والصفقات بشركة "سومتراجات" العمومية ....

استمع اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2024 قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص الشكاية المتعلقة بشبهات الفساد والتلاعب بالشراءات والصفقات بالشركة العامة للمقاولات والمعدات والاشغال "سومتراجات"،التى رفعها مرصد رقابة.



هذا وقدم المرصد للقضاء مؤيدات مؤكدة تبين كيف أن رقم معاملة "الشركة الواجهة" لم يتجاوز 8000 دينار خلال سنتي 2015 و 2016. الا أنه بداية من سنة 2017 تاريخ بداية تعاملها مع شركة "سومتراجات" حققت رقم معاملات سنوي في حدود 4 مليون دينار. ليبلغ مجموع رقم معاملتها مع الشركة المذكورة 20 مليون دينار الى موفى سنة 2021. وهو مايمثل 99 بالمائة من رقم معاملتها الجملي أي أنها أحدثت للتعامل الحصري مع الشركة العمومية المذكورة وفق المؤيدات المذكورة .



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