تزامنا مع محاكمة المتهمين : انصار الشهيد شكري بلعيد بصوت واحد امام المحكمة " عاش عاش شكري ديمة حي"

نظم اليوم أنصار الشهيد شكري بلعيد ومنتمين للوطد وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة الابتدائية بتونس وقفة احتجاجية تزامنا مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد مطالبين القضاء بكشف حقيقة الاغتيال مرددين عدة شعارات الحساب الحساب لعصابة الارهاب " اوفياء اوفياء لدماء الشهداء " الغنوشي يا سفاح يا قتال الارواح " أكيد الغنوشي قتل بلعيد " عاش عاش شكري دائما حي"وشكري بِلعيد (26 نوفمبر 1964 - 6 فيفرى 2013)، هو سياسي ومحامي وعضو سابق في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، وأحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية وعضو مجلس الأمناء فيها.

كان من أشدّ المنتقدين لآداء حكومة الترويكا التى تقودها حركة النهضة ، اغتيل أمام منزله بالعاصمة ، الأمر الذي اتبعه مظاهرات عارمة بالبلاد وإعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن الدخول في إضراب عام وسقوط الحكومة باعلان رئيسها حمادى الجبالى الاستقالة في 19 فيفرى 2013ووجه اتهام الاغتيال الى أنصار الشريعة الذى تم تصنيفه تنظيما ارهابيا في أوت 2013، الا أن عائلة بلعيد رفاقه وأسرته الحزبية والسياسية تمكسوا بمحاسبة حركة النهضة سياسيا وقضائيا باعتبار تعرض الشهيد قبل اغتياله وعند معارضته لحكمها للتشويه والترهيب والتكفير الى جانب دعم الحركة للتيار الديني المتشدد ومسؤوليتها عن أحداث عنف ضد المعارضين