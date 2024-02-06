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البطلة التونسية في المصارعة عبير زروقي تهرب من تربص المنتخب بفرنسا بهدف "الحرقة‎

Publié le Mardi 06 Février 2024 - 08:53 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أكد الاثنين 5 فيفري، المدير الفني للجامعة التونسية للمصارعة منتصر العبيدي فرار البطلة التونسية في المصارعة عبير زروقي من تربص المنتخب بفرنسا بهدف الحرقة.

وقال العبيدي ان عبير ال البالغة من العمر 18 سنة وهي بطلة افريقيا في 4 مناسبات اختفت عن الانظار خلال مشاركتها في تربص المنتخب بمدينة نيس الفرنسية منذ أسبوعين قبل ان يتضح لاحقا أنها قررت "الحرقة" معبرا عن اسفه لاتخاذها هذا القرار.

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