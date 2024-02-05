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عماد الخميري: 'النهضة لم تتلق أي تمويلات أجنبية..'

Publié le Lundi 05 Février 2024 - 13:16 قراءة: 0 د, 40 ث
      
اعتبر المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاثنين 05 فيفري 2024 ،أن الحكم بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام في القضية المتعلقة بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي، حكم مسيّس واستهداف للمعارضين السياسيين، وفق تقديره.

ونفى الخميري ''تلقي الحركة لأي تمويلات أجنبية''، قائلا إن ''الحسابات المالية للنهضة ورئيسها راشد الغنوشي معلومة لدى القضاء ومحكمة المحاسبات".

...

وطالب الخميري برفع السر البنكي عن هذه الحسابات حتى يتبين للجميع أن كشوفات الحركة ورئيسها خالية من أي مال أجنبي وأنها تمول من قبل أنصارها.

من جانبه أكد عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين مختار الجماعي أن هيئة الدفاع ستطعن في هذا القرار القضائي قائلا إن "الملف صنع على عجل حيث لم تضف الوثائق التي تؤكد حصول النهضة على تمويلات أجنبية".


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